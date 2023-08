Aichach

vor 3 Min.

Der Regen tut der Feierlaune auf dem Aichacher Stadtfest keinen Abbruch

Knapp 15.000 Menschen waren schätzungsweise in diesem Jahr auf dem Aichacher Stadtfest.

Plus Knapp 15.000 Menschen feiern am Samstag bei Musik, Essen und Zauberei. Der Frühschoppen kann dagegen nicht stattfinden. Der Bürgermeister zieht dennoch ein positives Fazit.

Von Alice Lauria Artikel anhören Shape

Im Vorfeld war viel über die schlechten Wetterprognosen für Aichach zum Stadtfest am Samstag spekuliert worden. Glücklicherweise stimmen Prognosen aber doch nicht immer, denn das Wetter hielt zum Großteil. Das Fest konnte nicht nur stattfinden, sondern war für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Einziger Wermutstropfen: Der für Sonntagfrüh geplante Kabarett-Frühschoppen am Oberen Stadtplatz wurde noch in der Nacht auf Sonntag aufgrund einer Sturmwarnung und wiederum sehr hoher Regenwahrscheinlichkeit abgesagt.

Der Frühschoppen am Sonntag wird aufgrund einer Sturmwarnung abgesagt

Bürgermeister Klaus Habermann bedauerte den Schritt, auch weil er gespannt auf den Auftritt der NouWell Cousins war, ist sich aber sicher, unter gegebenen Wetterbedingungen die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der Ablauf des Stadtfestes am Samstag stimmte ihn dagegen "rundum zufrieden". Zwei Regenschauer gegen 22 Uhr und nach ein Uhr nachts konnten den Feiernden nichts anhaben und verdarben keineswegs die Stimmung. "Der Regenschauer beim Stadtfest ist ja obligatorisch und gehört fast dazu", sagte das Stadtoberhaupt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen