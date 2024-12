Der Stadtplatz in Aichach ist für den Autoverkehr gesperrt

Die kommenden vier Wochen, bis zum Ende des Christkindlmarktes, können Autofahrer in Aichach nicht mehr vom Oberen Tor aus am Stadtplatz vorbeifahren. Der Verkehr wird über die Koppoldstraße Richtung Stadtpfarrkirche umgeleitet. Die Einbahnstraßenregelung ist dafür umgekehrt worden. Am Freitag stellten die Mitarbeiter des Bauhofs die Straßensperre und die entsprechenden Schilder auf.

