Die Abbrucharbeiten auf dem Neusa-Gelände sind anspruchsvoll

Seit Anfang der 90er-Jahre gehört der Stadt das Gelände der ehemaligen Neusa-Nähfabrik an der Aichacher Flurstraße. Jetzt werden die Gebäude abgerissen. Das weckt Erinnerungen.

Das Nähfabrik Neusa war ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Aichacher Nachkriegsgeschichte. Und ein wichtiger Arbeitgeber – vor allem für Frauen. Diese Erfolgsgeschichte endete vor schon Jahrzehnten. Zurück geblieben ist eine Industriebrache mitten in der Stadt. Auch sie wird bald Geschichte sein. Die Abbrucharbeiten haben begonnen. Sie sind anspruchsvoll.

Seit dieser Woche ist das Gelände, das etwas abgesetzt, westlich unterhalb der Flurstraße liegt, komplett gesperrt. Nur die Zugänge zur Kinderkrippe und zum Jugendzentrum sind offen geblieben. Die Arbeiten haben bereits zuvor begonnen. Das im Sommer vom Stadtrat beauftragte Unternehmen hat inzwischen zwei Nebengebäude abgerissen. Auch ist das Hauptgebäude weitgehend entkernt. Insgesamt kosten die Abbrucharbeiten 320.000 Euro.