Aichach

vor 34 Min.

Die Aichacher Rathausuhr tickt nicht richtig

Die Aichacher Rathausuhr zeigt seit Wochen die falsche Zeit an. Der Grund ist ein Stromausfall, der auch die Steuerung für die Hauptuhr erwischte.

Plus Seit Wochen zeigt die Uhr am Aichacher Rathaus die falsche Zeit an. Gerhard Wintermayr von der Stadt erklärt, woran das liegt und wann sich das ändert.

Von Gerlinde Drexler

Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. So lautet eine Redensart. Das scheint sich die Uhr am Aichacher Rathaus zu Herzen genommen zu haben. Seit ein paar Wochen nimmt sie es nämlich mit der Zeit nicht mehr so genau. Die Uhr hat ihren eigenen Kopf. Aktuell ist sie ihr sogar um zwölf Stunden voraus. Gerhard Wintermayr von der Stadtverwaltung weiß genau, woran das liegt.

