Die Kunstmeile verwandelt die Aichacher Innenstadt in eine Galerie

Die Mitglieder von Aic-creativ stellten im Rahmen der Aichacher Kunstmeile spontan am Eichenhain aus. Stefan Immler sorgte am Streetpiano für die passende musikalische Untermalung und die Paartalia schenkte fruchtige Cocktails aus.

Plus 30 Künstlerinnen und Künstler stellen in der Aichacher Innenstadt aus. Auch die Porträts, die bei dem Projekt "Inside Out" entstanden, sind zu sehen. Der Bürgermeister tritt einem Gerücht entgegen.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Vor der Stadtpfarrkirche Aichach lodert in der Abendsonne ein Feuer, an verschiedenen Stellen der Stadt hängen überlebensgroße Porträts von Menschen, in den Schaufenstern vieler Geschäfte stehen Kunstwerke. Die Kunstmeile macht die Aichacher Innenstadt wieder zu einer großen Galerie.

Bei der Eröffnung am Freitag gibt es nicht nur auf der Bühne vor dem Rathaus Musik zu hören. Das Wetter meint es diesmal gut. Anders als im vergangenen Jahr, als die damalige Kunstnacht wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen werden musste. 30 Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich an der inzwischen 21. Kunstmeile. Bürgermeister Klaus Habermann sagt bei der Eröffnung: „Sie haben sich wieder unwahrscheinlich ins Zeug gelegt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

