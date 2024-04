Die Uhr an der Martinstraße geht wieder

Die öffentliche Uhr an der Ecke Martinstraße und Werlbergerstraße in Aichach ist repariert. Dabei wäre sie fast schon aus dem Stadtbild verschwunden.

Eine ganze Weile standen sie still: Die Zeiger der großen Uhr in Aichach an der Martinstraße, Ecke Werlbergerstraße, zeigten immer zwölf Uhr an. Jetzt geht sie wieder. Dafür hatte sich Axel Kern ( FDP) schon im Stadtrat bedankt, der auch auf den Defekt hingewiesen hatte. Dabei gehört die Uhr gar nicht der Stadt. Das berichtet Michael Thalhofer vom Bauamt auf Anfrage unserer Redaktion. Die Stadt hat die Eigentümerin verständigt, die wiederum die Uhr gerichtet hat.

Eigentümerin ist die Ströer Deutsche Städte Medien GmbH, wie ein kleines Schildchen auf der Uhr verrät. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist in den Bereichen Außenwerbung, Onlinewerbung und Dialogmarketing aktiv. Es hat eine Regionalniederlassung in München, die sich laut Thalhofer um die Reparatur gekümmert hat.

Die Uhr steht in Aichach schon einige Jahrzehnte

Die Uhr steht da übrigens schon seit 1955, berichtet der stellvertretende Bauamtsleiter. Die vier Seitenflächen waren früher mit Werbung bestückt. Daran könnte es liegen, dass manche meinen, sich an eine Litfaßsäule dort zu erinnern. Damit liegen sie aber falsch. Eine Litfaßsäule stand dagegen lange Zeit ein Stück weiter an der Augsburger Straße vor der städtischen Obdachlosenunterkunft. Diese ist bei der Neugestaltung der Oberen Vorstadt, die 2019 abgeschlossen wurde, abgebaut worden. Ein Abbau im Zuge der Neugestaltung war auch bei der Uhr im Gespräch, erzählt Thalhofer. Die durfte aber an ihrem Platz bleiben.