Diebstahl auf dem Friedhof: Kerzen und Blumen von Gräbern gestohlen

Mehrere Diebstähle hat es in der Zeit vom Feiertag Mariä Himmelfahrt am Donnerstag bis Freitag auf dem Neuen Friedhof in Aichach gegeben, berichtet die Polizei. Auf dem Friedhof an der Theodor-Heuss-Straße wurden von mehreren Gräbern die Gläser der Grablaternen entwendet. Des Weiteren fehlten zum Teil die Blumen, die Kerzen sowie das Weihwasser.

Weitere Geschädigte sollen sich bei der Aichacher Polizei melden

Die Polizei bittet weitere Geschädigte, sich bei der Aichacher Dienststelle zu melden. Zudem wird um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0 gebeten. (bac)