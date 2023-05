Diese Tipps hat eine Hochzeitsplanerin für die Hochzeitsorganisation

Wann sollte ich mich um Location und Fotograf kümmern? Und was steht nach der Hochzeit an? Die Aichacherin Sandra Dombrowski hilft Paaren bei der Planung.

Steht man vor dem Beginn der Planungen für die eigene Hochzeit, ist die Euphorie meist groß – klar, der Antrag ist bestimmt noch nicht lange her. Doch das erste Hochgefühl weicht schnell einer gewissen Überforderung. Wie schafft man es nur, an alles zu denken, was für eine Hochzeit wichtig ist? Schließlich feiern die meisten nur einmal in ihrem Leben diesen Tag groß. Hochzeitsplanerin Sandra Dombrowksi von "Endlich unendlich" hat einige Tipps für Brautpaare.

Worum sollte ich mich als Erstes kümmern?

"Als Erstes sollte man sich um eine Location kümmern, denn daran orientiert sich im weiteren Verlauf eigentlich alles", erklärt die 27-Jährige. Je nachdem, wie begehrt eine Hochzeitslocation ist, muss die Anfrage mit sehr viel Vorlauf erfolgen. "Einige sind beispielsweise für 2024 schon komplett ausgebucht." Um den Ort der Feierlichkeiten überhaupt sinnvoll auswählen zu können, müssen Hochzeitspaare zuerst jedoch einiges entscheiden: Wollen sie einen bestimmten Hochzeitstermin, wie hoch ist das Budget und wie viele Gäste kommen? Stehen Termin, Location und Gästeliste, können mit rund einem Jahr Vorlauf auch die sogenannten "Save-the-Date-Karten" verschickt werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mit wie viel Vorlauf muss ich Brautkleid und Anzug kaufen?

Spätestens acht bis zehn Monate vor der Hochzeit sollte man sich um das Brautkleid kümmern. Bei manchen Kleidermarken muss man womöglich sogar mehr Zeit einplanen. Dafür kann man bei Secondhand-Kleidern das Brautkleid oftmals direkt mitnehmen. Für Anpassungen beim Schneider oder der Schneiderin sollte man aber immer eine gewisse Zeit einplanen. Mit dem Kauf des Anzugs kann man sich tendenziell etwas länger Zeit lassen. Sechs bis acht Monate vor dem Termin sollte man sich jedoch auch darum kümmern.

Lesen Sie dazu auch

Für welche weiteren Aufgaben sollte ich ausreichend Zeit einplanen?

Auch mit der Suche nach einem Fotografen oder eine Fotografin sollte man frühzeitig beginnen. "Viele bekommen ihre Aufträge mit viel Vorlauf", erklärt Dombrowski, weshalb man sich rechtzeitig darum kümmern sollte. Auch Bands oder DJs sind meist gut gebucht. Gleiches gilt für Caterer und einen Trauredner oder - rednerin (falls nötig). Diese Dienstleister sollte man deshalb rund acht bis zehn Monate vor dem geplanten Hochzeitstermin buchen.

Und woran muss ich nach der Hochzeit denken?

Nach der Hochzeit stehen einige organisatorische Dinge an. Bei einer Namensänderung muss einer/eine der beiden neue Ausweisdokumente beantragen. Auch Versicherungen, Banken, Vereine oder der Arbeitgeber müssen über die Änderung informiert werden. Außerdem kann man nach der standesamtlichen Trauung auch die Steuerklasse beim Finanzamt wechseln – muss aber nicht. Wenn nicht anders beantragt, landen einfach beide Partner in der Steuerklasse IV. Im Nachgang an das Hochzeitsfest selbst sollte man daran denken, noch offene Rechnungen zu begleichen, ausgeliehene Sachen zurückzugeben, die Hochzeitskleidung zu reinigen und Danksagungskarten zu verschicken.