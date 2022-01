Ecknach soll seinen Dorfcharakter behalten

Plus Für den Dorfkern des Aichacher Stadtteils Ecknach soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Bauausschuss spricht sich außerdem für eine Veränderungssperre aus.

Wo innerorts alte Hofstellen aufgegeben werden, wird oft weitaus massiver Neues gebaut. Das gilt auch für den Aichacher Stadtteil Ecknach. Nachverdichtung ist zwar im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ausdrücklich erwünscht. Zu dicht sollte sie allerdings auch nicht sein. Ein Bebauungsplan soll nun dafür sorgen, dass die Stadt Vorhaben im Ecknacher Dorfkern besser steuern kann, war sich der Aichacher Bauausschuss am Dienstagabend einig. Um ihn abzusichern, soll der Stadtrat außerdem eine Veränderungssperre erlassen.