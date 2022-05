Aichach-Edenried

06:00 Uhr

Keramik als Leidenschaft: Bärbel Leinfelder stellt Werke in Edenried aus

Bärbel Leinfelder an ihrem Arbeitsplatz - ihrer Werkstatt im Aichacher Stadtteil Edenried.

Plus Pflanzgefäße, Kerzenleuchter, lustige Figuren oder Deko für den Garten - Bärbel Leinfelder macht all das aus Keramik. Derzeit zeigt sie ihre Werke in einer Ausstellung.

Von Inge von Wenczowski

Bärbel Leinfelder aus dem Aichacher Stadtteil Edenried liebt es, Keramikwaren herzustellen und zu gestalten. Derzeit sind sie in einer kleinen Ausstellung zu sehen.

