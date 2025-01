Ein Feuerwerk unvergesslicher Melodien und spontaner Einfälle beim Neujahrskonzert

Ein Tenor, der beinahe ohne Hosen auf der Bühne im Pfarrzentrum steht, ein Trinklied, das beinahe ohne Getränke gesungen werden muss. Das Neujahrskonzert der Stadt Aichach ist nicht nur „ein Feuerwerk unvergesslicher Melodien“, sondern sprüht auch vor spontanen Einfällen. Sogar Bürgermeister Klaus Habermann und sein Stellvertreter Josef Dußmann werden mit einbezogen. Das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not fand am Sonntag zum 20. Mal statt. Insgesamt kamen für das Leserhilfswerk unserer Zeitung bereits rund 64.000 Euro an Spenden zusammen.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neujahrskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis