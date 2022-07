Aichach

18:00 Uhr

Ein Jahr Plastik-Richtlinie: Was sich in Aichach geändert hat

Plus Seit einem Jahr sind viele Produkte aus Einwegplastik verboten. In den Geschäften in Aichach merkt man: Veränderung hängt auch von der Kundschaft ab – und dauert.

Von Hannah Wastlhuber

Löffel, Gabeln und Rührstäbchen sind jetzt aus Holz, Strohhalme aus Papier oder ganz verschwunden, und Milch wird nur noch selten in Döschen ausgegeben. Der Blick in die Bäckereien des Landkreises Aichach-Friedberg zeigt: Viele Produkte aus Einwegplastik sind verschwunden. Genau das war das Ziel der Einwegplastik-Richtlinie, die EU-weit gilt und seit einem Jahr in Deutschland umgesetzt wird. Trotzdem sind Wegwerfprodukte in den Geschäften und bei Veranstaltungen weiterhin gefragt.

