Einbrecher steigen nachts in Einfamilienhaus in Algertshausen ein

In ein Haus im Aichacher Stadtteil Algertshausen wird in der Nacht zum Dienstag eingebrochen. Nun sucht die Kriminalpolizei Augsburg nach den Tätern.

Unbekannte Einbrecher haben ein Einfamilienhaus im Aichacher Stadtteil Algertshausen heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie vermutlich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam in das Haus am westlichen Ortsrand ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und verließen das Haus wieder.

Kripo Augsburg ermittelt nach Einbruch in Haus in Algertshausen

Den Wert der Beute konnte die Polizei noch nicht beziffern. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen oder Zeuginnen um Hinweise zur Tat unter Telefon 0821/323-3810. (nsi)