Eine Bilder-Reise zu Schönheit und Zerstörung in der Natur

Die Vielfalt und Schönheit der Natur, aber auch ihre Zerstörung thematisiert Clive Lutley oft in seinen Bildern. Ein Stück weit drückt der gebürtige Engländer, der seit vielen Jahren im Wittelsbacher Land lebt, damit auch ein bisschen Heimweh nach seinem Heimatland aus. In seiner ersten Einzelausstellung in Aichach lässt er unter dem Titel „Eine Reise“ Besucherinnen und Besucher an seinen vielfältigen Eindrücken und Erfahrungen bei zahlreichen Reisen rund um die Welt teilhaben. Am Mittwochabend wurde die Ausstellung im historischen Rathaus im Rahmen einer Vernissage eröffnet.

