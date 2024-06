Eisdiebstahl: 18-jähriger Aichacher wegen 7,50 Euro vor Gericht

Sechs Zeugen sind zur Verhandlung am Aichacher Amtsgericht geladen. Welchen Aufwand die Justiz betreibt, um den Diebstahl von drei Bechern Eis aufzuklären.

Auf der Videoaufnahme einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein 18-jähriger Aichacher mit zwei weiteren Personen einen Hofladen in Schrobenhausen betritt. Vermutlich, um sich ein Eis aus der Selbstbedienungskühltruhe zu holen. Vor dem Aichacher Amtsgericht musste er sich deshalb jüngst wegen Diebstahls verantworten.

Auf der Videoaufnahme war zu sehen, dass die Begleiter ein Eis in der Hand halten, nicht aber der Angeklagte. Sechs Zeugen, die teilweise bis aus der Oberpfalz anreisen mussten, sollten bei der Verhandlung dazu beitragen, den Diebstahl der Eisbecher mit einem Warenwert von unter zehn Euro aufzuklären.

Amtsgericht Aichach: Verhandlung beginnt mit Fehler in der Akte

Staatsanwalt Julian Küffer legte dem jungen Mann zur Last, im August 2023 mit einem Begleiter aus einem Hofladen 13 Becher Eis im Wert von 32,50 Euro mitgenommen und nicht bezahlt zu haben. Dass der vermeintliche Vorwurf so nicht zutreffend sein könne, stellte Richterin Eva Maria Grosse aber gleich nach der Anklageverlesung klar. Es könne sich gar nicht um 13 Eisbecher handeln. Wie der Fehler in die Akte gelangte, blieb ungeklärt.

Der Angeklagte schilderte: „Wir sind dann zu dem Bauernhof gefahren, um ein Eis zu holen.“ Er habe sich nichts dabei gedacht und auch nicht geahnt, was seine Begleiter vorhatten. Er habe dann mit zwei seiner Bekannten den Hofladen betreten, ihn aber ohne Eis wieder verlassen. Richterin Grosse bestätigte die Aussage des Aichachers: „Herr Staatsanwalt, wir haben das Video gesehen und der Angeklagte nimmt tatsächlich kein Eis.“ Küffer kannte das Video zuvor nicht. Die beiden Begleiter hatten mindestens drei Becher Eis mitgenommen. Das zeigten die Bilder der Überwachungskamera, den die Ladenbetreiber aufgrund von vorangegangenen Diebstählen installiert hatten. „Alle drei haben Eis gegessen, ich habe aber keines gegessen“, sagte der Angeklagte.

Sechs Zeugen wegen drei Bechern Eis vom Aichacher Amtsgericht geladen

Von den sechs geladenen Zeugen kamen nur fünf zur Verhandlung. Eine Zeugin erschien nicht. Sie war auf dem Video zu sehen, wie sie die Hütte mit zwei Eisbechern in der Hand verließ. Zwei Zeugen, die damals mit im Auto gesessen waren und inzwischen in die Oberpfalz umgezogen sind, reisten zur Verhandlung über fünf Stunden mit dem Zug an. Das Ehepaar, dem die Verkaufshütte gehört, wurde ebenfalls befragt. Die Befragung aller fünf Zeugen war nach weniger als 20 Minuten beendet – ohne neue Erkenntnisse zu gewinnen, ob der Angeklagte am Diebstahl der drei Eisbecher im Wert von 7,50 Euro beteiligt war.

Deshalb stellte Staatsanwalt Küffer in seinem Plädoyer fest: „Einen Tatnachweis der Mittäterschaft kann ich nicht führen.“ Er beantragte Freispruch. Dem Antrag schloss sich die Anwältin des Angeklagten, Daniela Rose an. Sie betonte, die Beweisaufnahme habe eindeutig ergeben, dass ihr Mandant unschuldig sei. Richterin Grosse sprach den Aichacher frei, mit der Begründung: „Der Herr Staatsanwalt hat es gesagt, wir wissen es nicht und wenn ich es nicht weiß, muss ich sie freisprechen.“