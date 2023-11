Aichach

06:00 Uhr

Elf Jahre alte Inchenhoferin besiegt Fitnessinfluencer in ARD-Format

Plus Leistungssport, Schule und nebenbei noch YouTuber Sascha Huber besiegen? Für Carla Jodl aus Inchenhofen ist das kein Problem.

Wer sich mit Carla Jodl unterhält, bekommt nicht unbedingt den Eindruck, einer 11-Jährigen gegenüberzusitzen. Sie weiß genau, was sie möchte und wie sie es erreichen wird. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Inchenhoferin mit ihrem Können bereits Fitnessinfluencer und 7 vs. Wild-Teilnehmer Sascha Huber im Rahmen einer ARD-Challenge auf den zweiten Platz verwiesen hat. Sie schwimmt im Leistungskader des Bezirks Schwaben, fährt Skateboard, surft, geht ganz nebenbei noch zur Schule und ja, so manch ein professioneller Sportler kann sich von ihrer Abgeklärtheit eine Scheibe abschneiden.

Der Alpsee in den nördlichen Allgäuer Alpen. Er diente als Showbühne für das Duell Sascha Huber gegen Clara Jodl im Rahmen der Reihe "Klein gegen Sascha Huber". Diese ist ein Ableger des erfolgreichen ARD-Formates Klein gegen Groß. Hier stellen Nachwuchssportlerinnen und -sportler ihre Fähigkeiten im Zweikampf mit dem Fitnessinfluencer unter Beweis. Dieser ist vor allem durch seine Trainingsvideos auf Youtube und seiner Teilnahme am beliebten Survival Format 7 vs. Wild bekannt. In fünf verschiedenen Disziplinen traten die Kids gegen ihn an.

