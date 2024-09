Franziska Wanninger eröffnet Herbst-Winterprogramm auf der Kleinkunstbühne im Canada

Auf der Mauerbacher Kleinkunstbühne beginnt am Wochenende das Herbst-Winter-Programm 2024/2025. Wie Canada-Wirt Rainer Knauer mitteilt, macht die Kabarettistin Franziska Wanninger mit herrlichen Kommunikationstipps am Samstag, 21. September, den Anfang. Bis Januar folgen viele weitere Auftritte. Ausverkauft sind bereits die Abende mit dem Keller Steff, Günter Grünwald & Rad Gumbo, Django3000, Paargold und Franz Breitsameter. Für Peter Maklar & Paargold gibt es am 19. Dezember und für den Keller Steff am 28. November einen Zusatztermin.

Neues Programm im Canada in Obermauerbach: Eine Kabarettistin macht den Anfang

Das neue Programm von Franziska Wanninger heißt: „Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an“. Laut Mitteilung verspricht ihr Auftritt, der um circa 20.15 Uhr (Einlass 19 Uhr) beginnt, eine kurzweilige Melange von erfrischender Ehrlichkeit. Sie erzählt von der Lässigkeit des Älterwerdens, viel zu früh gestorbenen Goldfischen und den Abgründen ihrer ganz und gar nicht normalen Familie. Umrahmt werden ihre Anekdoten von schmetterndem Gesang und schauspielerischen Einlagen. Grob formuliert sinniert sie über das Leben an sich: Umzüge, Hotelbetten, die Liebe, das Glück und den Tod. „Und das Glück, zwar schon über 40, aber wenigstens noch nicht tot zu sein“, heißt es.

Weiter geht es am 27. September mit Circa5 featuring Michi Dietmayr, am 10. Oktober mit Monobo Son, am 24. Oktober mit Brustmann-Schäfer-Horn, am 25. Oktober mit Kopfeck, am 8. November mit Zweckinger und am 9. November mit Fenzl & Band. Ebenfalls im Programm sind: Christine Eixenberger, Rauhreif, Da Meier & Watschnbaam, Black Patti und Skydrunk. Die Lokalmatadoren vom Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra präsentieren am Samstag, 14. Dezember, Hits aus über zwei Jahrzehnten und eine Handvoll brandneuer Songs. Die Band schreibt laut Mitteilung gerade an ihrem fünften Album, ihr Skapop-Sound mit Bläsern und Akkordeon ist natürlich geblieben. Beginn ist um circa 20.15 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Tickets gibt es online unter www.canada-mauerbach.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. (AZ)