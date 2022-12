22 Kommunen und der Kreis selbst freuen sich über Geld aus München

Plus Die Schlüsselzuweisungen des Freistaats fallen für Landkreis und Kommunen in Aichach-Friedberg 2023 noch mal höher aus als 2022 – und das war ein Rekordjahr.

Bescherung ist für den Landrat, die 23 Bürgermeister und Gertrud Hitzler aus Aindling, einzige Rathauschefin im Wittelsbacher Land, schon im Advent. Ausgezahlt wird zwar erst nächstes Jahr, aber die frohe Geldbotschaft ist schon mal da. Das "Weihnachtsgeld" des Freistaats Bayern für die Kommunen fällt im Landkreis Aichach-Friedberg 2023 noch mal höher aus als in diesem Jahr. Die zwei Städte, fünf Märkte und 17 Gemeinden erhalten zusammen 22,1 Millionen Euro. Der Landkreis kann mit 24,1 Millionen Euro rechnen. In Summe sind das über zwei Millionen mehr als im Rekordjahr 2022.