Aichach-Friedberg im Europaparlament vertreten – warum ist die AfD so stark?

Plus Mit Friedrich Pürner zieht ein Bekannter aus Aichach-Friedberg ins Europaparlament ein. Gleichzeitig legt die AfD trotz aller Gegenbemühungen im Landkreis zu.

Ein bisschen Wittelsbacher Land wird tatsächlich im zukünftigen Europaparlament stecken: Das erstmals bei einer Wahl vertretene "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) hat laut vorläufigem amtlichen Endergebnis sechs Sitze bei der Europawahl 2024 ergattert. Das bedeutet: Der ehemalige Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg und Coronamaßnahmen-Kritiker Friedrich Pürner – auf BSW-Listenplatz sechs geführt – wird künftig in Brüssel arbeiten. Was er zu seiner Wahl sagt – und wie Verantwortungsträger im Kreis auf die Ergebnisse blicken.

"Ich habe bis tief in die Nacht die Auszählung verfolgt", sagt Pürner im Gespräch mit unserer Redaktion. Gegen 3.30 Uhr habe er die Gewissheit gehabt: "Ich bin drin." Pürner wird nun schnellstmöglich seine Angelegenheiten klären müssen: Mit Mandatsübernahme wird sein Beamtenverhältnis ruhen – derzeit steht er weiterhin als Sachbearbeiter bei der Regierung von Oberbayern im Staatsdienst.