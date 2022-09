Backen und bangen: Hohe Preise treffen Bäcker und Kunden im Landkreis

Plus Die Preise für Gas, Strom und Lebensmittel sind gestiegen, Zutaten für Brot und Backwaren kosten mehr. Das wirkt sich auf Bäckereien und ihre Kundschaft aus.

Für Zucker muss Fritz Gulden, Inhaber der gleichnamigen Aichacher Konditorei, doppelt so viel bezahlen wie noch vor vier Wochen. Auch Butter und Mehl seien extrem teuer geworden, sagt er. Neben der steigenden Inflation wirkt sich der Ukraine-Krieg erheblich auf die Preise von Lebensmitteln und Energie aus. Das spüren aktuell alle – Geschäftsleute wie Privatpersonen. Beispielsweise Brot- und Backwaren sind teurer geworden. Preissteigerungen treffen manche Branchen besonders hart: etwa das Bäcker- und Konditorengewerbe, auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Sie zählen zu den Lebensmittelsektoren, die sehr energieintensiv sind: Öfen müssen geheizt, Lebensmittel gekühlt werden. Wie also Energie einsparen?