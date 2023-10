Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Beförderung für einen Schüler aus dem Kreis kostet über 34.000 Euro

Plus Schulausschuss des Kreistags segnet Eilentscheidung des Landrats ab. Schüler mit Einschränkung wird in den Kreis München gefahren.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Der Schulausschuss des Kreistags hat jetzt nachträglich den Kosten für die Beförderung eines einzigen Schülers zugestimmt. Für die Fahrten vom Wohnort im Wittelsbacher Land zu einer Beruflichen Oberschule im Landkreis München (einfach rund 60 Kilometer) werden im Schuljahr 2023/2024 über 34.000 Euro fällig. Der Ausschuss segnete damit die Entscheidung von Landrat Klaus Metzger ab, der den Auftrag ohne vorherigen Beschluss vergab, weil vor Schuljahresbeginn im September keine Sitzung des zuständigen Gremiums stattgefunden hatte.

Der Landkreis ist als Sachaufwandsträger für die Beförderung zu einer weiterführenden Schule zuständig. Der ÖPNV kann von diesem Schüler, der eine körperliche Einschränkung hat, nicht genutzt werden. Der Besuch der Beruflichen Oberschule in Friedberg sei nicht möglich, die Schule im Kreis München habe dagegen ein spezielles Angebot, so die Erklärung der Kreisverwaltung auf Nachfrage von Helmut Lenz (Freie Wähler) in der Sitzung. Er habe in seiner Zeit als Schulleiter in solchen Fällen immer versucht, eine günstigere Lösung zusammen mit den Eltern, beziehungsweise im Wechsel mit digitalem Unterricht zu organisieren, sagte Lenz. Das sei auch versucht worden, sei aber in diesem Fall nicht möglich, hieß es vonseiten der Kreisverwaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen