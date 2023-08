Bürgerforum: Energie und Klimaschutz für das Wittelsbacher Land

Wie wirken sich Energiekrise und globale Erwärmung auf unser Leben aus? Zwei Experten stehen beim Bürgerforum Rede und Antwort.

Der Wittelsbacher-Land-Verein startet mit voller Energie in die vierte Förderphase des Leader-Programms. Den Auftakt macht ein hochkarätig besetztes Bürgerforum zu den Themen Energieversorgung und Klimaschutz im Landkreis am Donnerstag, 7. September, im Friedberger Schloss. Professor Mojib Latif, Meteorologe und Ozeanograf, und Professor Franz Josef Radermacher, Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler, halten die Hauptvorträge und nehmen an einer Podiumsdiskussion teil, bei der auch Bürgerfragen beantwortet werden. Die können jetzt schon bei unserer Redaktion eingereicht werden.

Der Wittelsbacher-Land-Verein ist die Lokale Aktionsgruppe (LAG) für die Umsetzung von Leader. Insgesamt stehen jetzt weitere 1,8 Millionen Euro zur Unterstützung von Projekten im Landkreis Aichach-Friedberg bis ins Jahr 2027 zur Verfügung. Das Förderprogramm wird gespeist aus Mitteln des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler). Seit 20 Jahren sprudelt dieser Fördertopf im Kreis Aichach-Friedberg. Unterstützt wurden in der Vergangenheit zum Beispiel der Holzbackofen für die Dorfgemeinschaft im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf, das Gesundheitszentrum in Steindorf, die Fußballgolf-Anlage unterhalb von Schloss Scherneck bei Rehling, genauso die Volksmusik im Wittelsbacher Land oder das Heimatmuseum in Dasing.

Bürger sollen Anstöße für Projekte zu Energiewende und Klimaschutz bekommen

Ebenfalls gefördert werden können Projekte für Energiewende, Umwelt- und Klimaschutz in der Region. Die Veranstaltung im Friedberger Schloss soll jetzt ein Anstoß für die Bürger vor Ort zu diesen Themen sein, um das Wittelsbacher Land nachhaltiger und attraktiver zu machen. Gleichzeitig sollten so die fünf weiteren Entwicklungsziele des Leader-Programms von Tourismus, Freizeit und Kultur über regionale Wirtschaft, Soziales und Landschaftsentwicklung ins Bewusstsein gerückt werden, sagen David Hein, LAG-Regionalmanager, und Christian Gold, Projektmanager beim Wila-Verein. In den kommenden Jahren solle es im Landkreis weitere Veranstaltungen zur Leader-Projektförderung mit den anderen Entwicklungszielen geben, kündigen Hein und Gold an. Für das Bürgerforum am 7. September wünschen sich die beiden viele Besucher (bis zu 300 haben Platz), die aus diesem Nachmittag neue Erkenntnisse, Zuversicht und Inspiration mitnehmen.

Klimaforscher Professor Mojib Latif. Foto: Ulrich Perrey, dpa

Zwei international renommierte Wissenschaftler halten die Hauptvorträge

Dafür bürgen eigentlich schon allein die beiden eingeladenen Wissenschaftler, die seit Jahren in Fernsehsendungen, bei Vorträgen und Medienveröffentlichungen klar und fachlich fundiert Stellung beziehen. Mojib Latif ist Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome und seit Jahrzehnten der wohl bekannteste deutsche Klimaexperte. Der Meteorologe forscht zu globaler Klimaerwärmung in Kiel, sein Spezialgebiet sind die Auswirkungen auf die Meere.

Professor Franz Josef Radermacher. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Franz Josef Radermacher war Professor für Datenbanken und Künstliche Intelligenz (KI) an der Universität Ulm und leitet seit 26 Jahren das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit Globalisierung, Technologiefolgen, umweltverträglicher Mobilität, nachhaltiger Entwicklung und Überbevölkerung.

Lesen Sie dazu auch

Zwischen den Hauptvorträgen der beiden Professoren wird in Kurzreferaten die Situation vor Ort im Wittelsbacher Land beleuchtet: Die Stadt Friedberg erläutert ihre Kommunale Wärmeplanung. Die Gemeinde Todtenweis berichtet, wie Windkraft und Naturschutz in den Lechauen umgesetzt werden sollen. Der Aichacher Wasserversorger Magnusgruppe stellt sein neues energiesparendes Werk vor, und der Holzverarbeiter Pfeifer spricht über die energetische Verwertung von Holz mit Heizkraftwerk und Pelletproduktion am Standort im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. In insgesamt vier Stunden mit der abschließenden Diskussion, moderiert von Florian Schwarz (Bayerischer Rundfunk), soll sich so der Bogen vom globalen Klimaschutz und weltweit zur Verfügung stehenden Energieträgern hin zu lokalen Lösungen und regionalen Energiekreisläufen spannen.

Die Energiekrise hat für deutlich mehr Tempo gesorgt

Der Flächenlandkreis Aichach-Friedberg ist in Sachen Energiewende zumindest in Teilbereichen gut unterwegs. Bereits seit rund zehn Jahren wird im Wittelsbacher Land mehr Strom regenerativ erzeugt als verbraucht. Zuletzt stagnierte die Entwicklung allerdings, und bei den Sektoren Wärmeenergie und Mobilität ist die Bilanz generell nicht so gut. Die durch den Ukrainekrieg befeuerte Energiekrise hat im vergangenen Jahr jedoch zu deutlich mehr Tempo geführt. Energiesprechstunden des Landratsamtes sind schnell ausgebucht. Die Bevölkerung ist gegenüber Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energie mit Solarparks oder Windkraftanlagen deutlich aufgeschlossener.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Fragen Wer Fragen insbesondere an die beiden Professoren und die weiteren Diskussionsteilnehmer richten möchte, kann sie bei unserer Redaktion per E-Mail an die Adresse redaktion@aichacher-nachrichten.de einreichen. Im Vordergrund stehen dabei die Umsetzung der Energiewende und die Auswirkungen des Klimawandels auf das Wittelsbacher Land. Die Spannbreite geht aber natürlich weiter, vom Balkonkraftwerk über E-Auto bis zur Wärmeplanung – alles was den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennt.

Karten Wer beim Bürgerforum am Donnerstag, 7. September, von 14 bis 18 Uhr im Wittelsbacher Schloss in Friedberg dabei sein will, bekommt die Karten direkt beim Wittelsbacher-Land-Verein in Aichach per E-Mail an info@wittelsbacherland-verein.de oder telefonisch unter der Nummer 08251/865050. Der Eintritt beträgt zehn Euro (frei für Vereinsmitglieder). Beinhaltet ist beim Ticket ein Catering im Anschluss mit regionalen Produkten und Getränken.