Aichach-Friedberg

18:15 Uhr

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt: Ist das die Trendwende?

Blick ins Dasinger Impfzentrum. Dort und in Arztpraxen des Landkreises wurden in der vergangenen Woche 6934 Menschen gegen Corona geimpft.

Plus Am Sonntag lag die Inzidenz in Aichach-Friedberg noch bei 642, jetzt bei 511,8 - eine Trendwende? Am Samstag tritt jedenfalls ein Teil der neuen Regeln in Kraft.

Von Carmen Jung

Der Wochenbeginn verhieß nicht viel Gutes: Am vergangenen Samstag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg über die 600er-Marke. Am Sonntag kletterte sich sogar auf 642 - ein neuer Höchstwert. Zum Wochenausklang lässt sich nun aber feststellen, dass die Infektionszahlen erstmals wieder seit Mitte Oktober wieder über mehrere Tage in Folge zurückgehen: und zwar auf 511,8 Infektionen unter 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen am Freitag. Könnte das die ersehnte Trendwende werden?

