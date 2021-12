Corona: Inzidenz im Wittelsbacher Land sinkt am Wochenende deutlich

Das Robert-Koch-Institut meldet am Wochenende deutlich weniger Neuinfektionen für den Landkreis Aichach-Friedberg als zuletzt. Die Inzidenz fällt unter 400.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bleiben zwar auf verhältnismäßig hohem Niveau, die Sieben-Tage-Inzidenz nahm am Wochenende aber deutlich ab. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Sonntag 65 neue Fälle. Die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner gab das RKI am Sonntag mit 357 an.

Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis noch bei 473,2 gelegen. Nachdem am Donnerstag 115 Neuinfektionen gezählt worden waren, war die Inzidenz wieder gestiegen. Doch bereits am Samstag fiel sie deutlich unter die 400er-Marke auf einen Wert von 363,6. Das RKI berichtete an diesem Tag von 33 neuen Fällen.

Mehr Testangebote im Landkreis Aichach-Friedberg

Derweil werden die Testkapazitäten im Landkreis weiter erhöht. So öffnet das BRK in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Aichach-Friedberg in Mering im Alten Wasserhaus (Karlsbader Weg 11) eine Teststation. Dort soll dienstags von 17 bis 19 Uhr und ab 19. Dezember sonntags von 15 bis 17 getestet werden. Ebenfalls in Kürze soll die Teststation in Pöttmes wieder öffnen. Alle weiteren Testangebote listet das Landratsamt auf seiner Homepage unter corona-aic-fdb.de/testen/ auf.

Im Vergleich mit den Nachbarlandkreisen liegt das Wittelsbacher Land bei der Inzidenz am Sonntag im Mittelfeld. Den niedrigsten Wert weist der Landkreis Fürstenfeldbruck mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 280,7 auf. Immerhin unter der 400er-Marke liegen die Stadt Augsburg (326,9), der Landkreis Augsburg (344,7) und der Landkreis Dachau (386,2). Der Landkreis Donau-Ries steht bei einer Inzidenz von 448,2. Ganz knapp unter der 500er-Marke hält sich der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 496,3. Schlusslicht ist am Sonntag der Landkreis Landsberg mit einer Inzidenz von 537,9.

