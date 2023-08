Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Die Atemschutzausbildung kehrt in den Landkreis Aichach-Friedberg zurück

Plus Fast 15 Jahre lang wurden die Atemschutzträger der Feuerwehren im Wittelsbacher Land außerhalb des Kreises ausgebildet. Das soll nun vorbei sein.

Von Marina Wagenpfeil

Lange mussten die Feuerwehren darauf warten, nun ist es endlich so weit: Die mobile Atemschutzstrecke ist im Landkreis Aichach-Friedberg angekommen. Am Donnerstag nahmen sie Landrat Klaus Metzger, Bürgermeister Klaus Habermann, Kreisbrandinspektor Christian Happach und zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrler mit einem ersten Testlauf in Betrieb. Doch die mobile Atemschutzstrecke soll nur eine Übergangslösung sein.

Knapp 15 Jahre lang gab es keine Ausbildung im Landkreis Aichach-Friedberg

Rund 800 Atemschutzträgerinnen und -träger gibt es landkreisweit. Sie alle müssen mindestens einmal im Jahr einen Probelauf absolvieren. Dazu kommen rund 120 Feuerwehrler, die auf die Ausbildung zum Atemschutzträger warten. Fast 15 Jahre lang mussten die Feuerwehren dafür auf auswärtige Anlagen in Schrobenhausen oder Königsbrunn zurückgreifen. Dort waren die Wartelisten lang. Mit der mobilen Containerlösung von der Firma Munk aus Günzburg kann die Ausbildung nun wieder im Kreis erfolgen. 260.000 Euro hat der Landkreis dafür investiert.

