Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Die Kosten für die Jugendhilfe im Wittelsbacher Land steigen deutlich

Plus Der Etat für die Hilfen und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Wittelsbacher Land hatte sich zuletzt konsolidiert. 2024 geht das Defizit gleich um rund 20 Prozent nach oben.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Wittelsbacher Land ist trotz Bevölkerungswachstums durch die demografische Entwicklung gesunken. Die Kosten für die Jugendhilfe im Landkreis sind dagegen über die Jahre hinweg meist überdurchschnittlich gestiegen. Nach einer Konsolidierungsphase in den vergangenen Jahren geht es jetzt wieder steil nach oben: Das Jugendamt kalkuliert für 2024 mit einem Zuschussbedarf von 13 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von rund zwei Millionen oder 18 Prozent gegenüber dem Ansatz für das laufende Jahr (elf Millionen). Dabei hat das Jugendamt schon angedachte Projekte reduziert sowie angekündigte staatliche Zuschüsse eingepreist und so das Defizit um eine halbe Million gegenüber der Etatvorstellung im Kreistag vor einer Woche gedrückt.

Das sind die Mitglieder des aktuellen Kreistags in Aichach-Friedberg 1 / 10 Zurück Vorwärts

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Peter Tomaschko 53.093 Manfred Losinger 41.694 Richard Scharold 36.302 Sissi Veit-Wiedemann 34.660 Stephanie Kopold-Keis 33.348 Tomas Zinnecker 33.049 Josef Dußmann (neu) 32.407 Florian Mayer 31.316 Helmut Beck 30.467 Erich Kerner (neu) 29.607 Reinhard Gürtner 29.559 Michaela Böck 29.472 Erwin Gerstlacher 29.331

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Thomas Kleist 29.026 Leonhard Büchler 28.819 Markus Winklhofer (neu) 28.376 Thomas Winter 26.442 Reinhard Herb 26.366 Gertrud Hitzler (neu) 26.208 Hans Schweizer 25.671 Josef Schreier 25.474 Stefan Meitinger (neu) 25.030 Gregor Pfundmeir 24.550 Georg Resch (neu)\ 24.414 Markus Waschka (neu) 24.160 Nachrücker: Josef Koppold 24.027

Grüne (9 Sitze, 2014: 5) Stimmen Stefan Lindauer (neu) 18.078 Katrin Müllegger-Steiger 17.465 Petra von Thienen (neu) 13.776 Claudia Eser-Schuberth 13.630 Marion Brülls 13.494 Wolfhard von Thienen (neu) 13.155 Magdalena Federlin 12.799 Wolfgang Rainer Pfeiffer (neu) 12.649 Alfred Seitz (neu) 11.641 Nachrücker: Monika Gebhard 11.599

Freie Wähler (7 Sitze, 2014: 5) Stimmen Erich Nagl 13.230 Marc Sturm 12.267 Rudi Fuchs 12.056 Helmut Lenz 11.781 Peter Erhard 11.737 Johannes Ankner (neu) 11.659 Johannes Hatzold 10.149 Nachrücker: H.-J. Schmuttermair 9871

SPD (7 Sitze, 2014: 11) Stimmen Klaus Habermann 21.370 Roland Eichmann (neu) 17.658 Andreas Santa (neu) 12.766 Silvia Rinderhagen 12.211 Stefan Hummel (neu) 11.825 Hans-Dieter Kandler 10.743 Ulrike Sasse-Feile (neu) 10.090 Nachrücker: Brigitte Neumaier 9734

AfD (4 Sitze, 2014: 0) Stimmen Josef Settele (neu) 19.090 Willibald Mair (neu) 15.903 Paul Traxl (neu) 15.352 Simon Kuchlbauer (neu) 14.837 Nachrücker: Monika Luff 14.714

ÖDP (3 Sitze, 2014: 2) Stimmen Berta Arzberger 7820 Johannes Kreppold (neu) 7233 Maria Posch (neu) 6745 Nachrücker: Peter Schmid 6557

Unabhängige (3 Sitze, 2014: 6) Stimmen Mathias Stößlein (neu) 11.135 Franz Schindele 9378 Martin Echter 8778 Nachrücker: Manfred Graser 8405

FDP (1 Sitz, 2014: 1) Stimmen Karlheinz Faller 7492 Nachrücker: Birgit Geier 5928

Die Basis (1 Sitz, 2014: 0) Stimmen Heike Themel (neu) 14.795 (bis September2021 AfD)

In einer gemeinsamen Sitzung des Jugendhilfeausschusses und des Kreisausschusses wurde die Entwicklung diskutiert. Wobei allen klar ist: Handlungsspielraum und Einsparpotenzial gibt es für den in den kommenden Jahren klammen Kreis kaum. Landrat Klaus Metzger brachte es so auf den Punkt: Es gehe um Rechtsansprüche und Pflichtausgaben. Das heißt: Das Jugendamt muss rechtliche Vorgaben bei der Betreuung, Inobhutnahme, Erziehungshilfen oder Vormundschaften vollziehen und umsetzen und der Landkreis das Defizit ausgleichen. Kürzen könnte der Landkreis jetzt bei der Vorbeugung, beispielsweise bei der Schulsozialarbeit oder den Familienstützpunkten, aber dann steigen die Kosten in den Folgejahren umso stärker. Ein Weg, den die Kreispolitikerinnen und Kreispolitiker nicht gehen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen