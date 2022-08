Diese Geschäfte werden umgebaut, neu eröffnet oder geschlossen

Plus Neu sind im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg eine Heilpraktiker-Praxis, ein Kosmetikstudio und ein Markt für Tiernahrung. Neben Eröffnungen gibt es auch Schließungen.

Zwei Geschäfte haben umgebaut, ein Kosmetikstudio hat geschlossen, ein anderes neu eröffnet. Für Haustierbedarf und -nahrung gibt es einen neuen Markt und auch eine Praxis für Psychotherapie ist neu im nördlichen Landkreis.