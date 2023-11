Digitale Tafel zeigt an, wann der Zug oder Bus wirklich kommt

Am Aichacher Bahnhof bekommen Fahrgäste nun Echtzeitdaten für ihre Fahrten angezeigt. Die digitale Anzeigetafel ist die Pilot-Anlage eines Projekts im AVV-Gebiet.

Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) will mit digitalen Anzeigetafeln seine Fahrgäste besser informieren. Das Projekt geht jetzt in die Realisierungsphase. Den ersten Anzeiger mit digitaler Fahrgastinformation (DFI) haben nun am Bahnhof in Aichach laut Pressemitteilung Landrat Klaus Metzger, AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka, und Bürgermeister Klaus Habermann in Betrieb genommen.

Landrat Metzger sagte: „Wir freuen uns sehr darüber, den Fahrgästen diesen Service zur Verfügung stellen zu können.“ Neben den Fahrplandaten werden die Echtzeitdaten für die DFI-Anzeiger flächendeckend von den Systemen der Verkehrsunternehmen erzeugt, sobald sich die Fahrzeuge auf der Linie angemeldet haben. Diese werden an die bayernweite Datendrehschreibe DEFAS.

Vom Fahrzeug über Datendrehscheibe nach Aichach

Von DEFAS wiederum beziehen die DFI-Anzeiger die Daten und zeigen diese sofort an. Damit wird die Verfügbarkeit der Daten durch automatisierte Schnittstellen weiter verbessert. AVV-Geschäftsführerin Kisabaka sagte dazu: „Mit dem Umstieg auf DEFAS ist ein weiterer Baustein für eine aktuelle Datenversorgung der Informationssysteme mit Echtzeitdaten gelegt.“

Anhand der übermittelten Echtzeitinformationen über den aktuellen Fahrzeugstandort wird die tatsächliche Ankunftszeit des Verkehrsmittels minutengenau hochgerechnet und dem Fahrgast auf dem DFI-Anzeiger mit „X Minuten“ angezeigt. Dies ermöglicht, dass auch kurzfristig auftretende Verspätungen durch Umleitungen oder Stau unmittelbar über die DEFAS-Schnittstelle auf den digitalen Anzeigetafeln angezeigt werden.

Information auf den ersten Blick in Aichach

Aichachs Bürgermeister Habermann stellte fest: „Die digitalen Fahrgastinformationsanzeiger informieren den Fahrgast somit auf den ersten Blick mit den aktuellen Echtzeitdaten-Daten.“ Wird anstelle von „X Minuten“ eine Uhrzeit angezeigt, sind dies Fahrplandaten und es liegen im System – noch - keine Echtzeitdaten vor, zum Beispiel, wenn das Fahrzeug noch nicht auf Linie angemeldet ist.

Die neuen digitalen Fahrgastinformationsanzeiger gibt es in zwei Ausführungen. Für große Haltestellen wie zum Beispiel Bahnhöfe kommen vornehmlich große sogenannte Thin-Film-Transistor-Flachbildschirme mit einer Diagonale von 46 Zoll zum Einsatz. Sie können bis zu acht Abfahrten in Echtzeit anzeigen.

Es gibt zwei Varianten für die Anzeiger

Die kleinere Variante setzt auf die so genannte E-Ink-Technologie und informiert den Fahrgast über die nächsten vier Abfahrten. „Diese Geräte sind nicht nur stromsparend, sondern werden nach Möglichkeit über eigene Solarmodule mit erneuerbarer Energie versorgt. Damit wird sowohl dem Umweltschutz Rechnung getragen, als auch kostenaufwändige Tiefbauarbeiten und Stromanschlüsse vermieden“, erklärte Kisabaka.

Die einmaligen Anschaffungskosten rund um die Geräte werden laut Landrat Metzger vom Freistaat Bayern mit 75 Prozent gefördert, die restlichen 25 Prozent der Anschaffungskosten finanziert der Verbund. Die laufenden Kosten für Wartungsverträge, Stromversorgung und Datenkommunikation tragen die Kommunen. Von deren Interesse hängt laut Kisabaka ab, ob einzelne Haltestellen ausgerüstet werden oder nicht. Die Auswahl erfolge in enger Abstimmung mit den Rathäusern.

Weitere Anzeiger in den Landkreisen Augsburg und Dillingen

Die Stadt Aichach hat sich als eine der ersten Kommunen im AVV für die DFI-Ausstattung entschieden. Schrittweise folgen aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen weitere digitale Anzeigetafeln beispielsweise in Wertingen, Aystetten, Oberottmarshausen, Klosterlechfeld, Untermeitingen und Graben. Die Stadt Friedberg dagegen hat das Angebot im Juli abgelehnt - wegen der Kosten, die sie tragen müsste. Ebenso die Gemeinde Rehling. „Mit anderen interessierten Kommunen stehen wir derzeit in Kontakt“, so Kisabaka.

Eine Ausstattung aller rund 1500 Haltstellen im Verbundgebiet mit dieser Technik sei wirtschaftlich nicht sinnvoll. Welche Haltestellen so ausgestattet werden, hänge zum einen vom Fahrgastaufkommen ab, zum anderen von den Kommunen, die die Betriebskosten tragen müssen. (AZ)