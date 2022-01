Aichach-Friedberg

17:30 Uhr

Gesundheitsamt Aichach-Friedberg überlastet: Inzidenz liegt deutlich höher

Der Anstieg an Corona-Fällen in den vergangenen Tagen sorgt dafür, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg nicht mehr alle Fälle täglich abarbeiten können.

Plus Die Omikron-Welle trifft den Landkreis – und das Gesundheitsamt – mit voller Wucht. Die Mitarbeiter kommen bei der Fallbearbeitung nicht mehr hinterher.

Von Marina Wagenpfeil

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Landkreis Aichach-Friedberg ebenso wie andernorts in den vergangenen Tagen extrem gestiegen. So sehr, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nicht mehr dazu in der Lage sind, auch nur annähernd alle Corona-Fälle täglich abzuarbeiten. "Das hat zu einem größeren Rückstand bei der Eingabe ins Meldesystem und der Kontaktaufnahme mit positiv Getesteten geführt", teilt das Landratsamt mit. Die Folge: Insbesondere Privatpersonen, die positiv auf Corona getestet wurden, werden nicht mehr zeitnah vom Gesundheitsamt angerufen. Eine Kontaktnachverfolgung, wie sie seit Beginn der Pandemie das Ziel war, um weitere Ansteckungen zu verhindern, ist derzeit nicht möglich.

