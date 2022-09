Grillexperten aus dem Wittelsbacher Land verraten ihre Lieblingsrezepte

Plus Rinderfilet - ja, klar. Aber haben sie schon mal ein Pastrami-Sandwich oder Flat Iron Steak gegrillt? Grillexperten haben uns ihre Lieblingsrezepte verraten.

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und damit auch die diesjährige Grillsaison. Doch noch ist es nicht vorbei. Um die letzten schönen Tage optimal nutzen zu können, haben wir einige Anregungen für kulinarische Grillschmankerl zusammengestellt. Grillen erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Laut einer Studie des Onlineportals YouGov aus dem Jahr 2020 essen 87 Prozent der Deutschen gerne Gegrilltes. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen präferiert dabei Fleisch als Grillgut. Auf den drei ersten Plätzen rangieren dabei Steaks, Bratwürste und Fleischspieße. Für den perfekten Grillspaß sind jedoch einige Punkte zu beachten, wie unsere Grillexperten aus dem Wittelsbacher Land erklären.