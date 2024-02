Grüne setzen im Aichach-Friedberger Kreistag Zeichen gegen Rechts

Bei seiner ersten Kreistagssitzung seit den Enthüllungen um ein Rechtsextremen-Treffen in Dasing wird AfD-Kreisrat Simon Kuchlbauer mit Slogan-Shirts konfrontiert.

Keine Schilder, keine Plakate, sondern T-Shirts: Die Grünen-Kreistagsfraktion hat am Montag bei der ersten Kreistags-Plenarsitzung des Jahres auf die unlängst bekannt gewordene Beteiligung von AfD-Kreisrat Simon Kuchlbauer bei einem Treffen von rechten Akteuren in Dasing reagiert. Auf T-Shirts aufgedruckt standen Slogans wie "Wir sind mehr" – ein bekanntes Motto der bundesweiten Bewegungen gegen Rechts – oder "Nie wieder ist jetzt".

Grünen-Abgeordnete im Kreistag muss T-Shirt mit Anti-AfD-Slogan bedecken

Grünen-Kreisrätin Monika Gebhard trug ein Hemd mit der Aufschrift "Fck AfD – Ihr seid nicht Deutschland", das sie nach Maßregelung durch Landrat Klaus Metzger (CSU) aber bedecken musste. AfD-Fraktionsvorsitzender Josef Settele beschwerte sich zudem: "Müssen wir uns das gefallen lassen, was die Grünen da machen?" Metzger entgegnete: "Was nicht in den Kreistag gehört, sind wir schon angegangen. Alles andere müssen Sie wohl oder übel aushalten." Im kreisrunden Kreistags-Sitzungssaal sitzt die Grünen-Fraktion in Plenarsitzungen direkt gegenüber der AfD.

AfD-Kreisrat Kuchlbauer hatte nach der ersten Berichterstattung zu einem Vernetzungstreffen der rechtsextremen Identitären Bewegung mit AfD-Politikern in Dasing im November noch eine Teilnahme bestritten, später aber zugegeben, teilgenommen zu haben. (ddur)

