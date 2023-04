Hier finden am Karsamstag Jaudusfeuer im Wittelsbacher Land statt

In zahlreichen Ortschaften im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg brennen am Karsamstag Jaudusfeuer. In einigen anderen sind Osterfeuer geplant.

Ob Jaudus-, Oster- oder Lagerfeuer: In zahlreichen Orten im Landkreisnorden werden am Karsamstag Holzstapel oder Feuerschalen entzündet. In einigen Fällen werden dazu Getränke oder warme Mahlzeiten angeboten. Die Vereine haben für die Veranstaltungen bereits fleißig Holz gesammelt, damit am Karsamstag das Feuer nicht ausgeht.

Der Katholische Burschenverein Aindling war bereits am Montag unterwegs, um das nötige Holz bei Anwohnerinnen und Anwohnern im Ort einzusammeln. Der Verein hielt außerdem früh die Augen offen. Wie Vorsitzender Fabian Wittmann erzählt, entdeckte der Burschenverein im vergangenen Jahr einen Hinweis im Internet, dass jemand Einmalpaletten verschenkte. Diese Gelegenheit ließ er sich nicht entgehen. Auch wenn in Aindling ein Osterfeuer in einer großen Feuerschale und kein Jaudus stattfindet – "es ist doch eine Menge Holz, die dabei draufgeht", erzählt Wittmann.

Jaudus- und Osterfeuer am Karsamstag 1 / 10 Zurück Vorwärts Adelzhausen Im Ortsteil Burgadelzhausen wird ab circa 19 Uhr ein Jaudusfeuer an der Sandgrube entzündet.

Aichach In zwei Stadtteilen sind Jaudusfeuer angemeldet. Gegen 20 Uhr geht es in Gallenbach, Nähe Mitterfeld, los. Veranstalter ist hier die Freiwillige Feuerwehr. Ebenfalls ab 20 Uhr entzünden die Griasbecka Gorillas im Nebel in Untergriesbach ein Jaudusfeuer an der Kreisstraße Richtung Mauerbach; es gibt Bier, Steak- und Bratwurstsemmeln.

Aindling Ab circa 19 Uhr findet im Pfarrgarten das Osterfeuer des Katholischen Burschenvereins in einer großen Feuerschale statt. Es werden Steak- und Bratwurstsemmeln angeboten und Getränke ausgeschenkt.

Baar Das Juze veranstaltet im Schlosspark in Unterbaar ein kleines Lagerfeuer.

Dasing In Rieden brennt ab circa 20 Uhr ein Jaudusfeuer am Sportplatz.

Kühbach Hier brennt in Unterbernbach ein Jaudusfeuer. Wer am Ortsende von Unterbernbach in Richtung Rettenbach fährt, findet es auf der linken Seite.

Petersdorf-Gebersdorf Die Landjugend entzündet gegen 18 Uhr ein Jaudusfeuer bei Gebersdorf.

Pöttmes Im Markt Pöttmes finden in mehreren Ortsteilen Jaudusfeuer ab circa 20 Uhr statt. Veranstalter sind jeweils Ortsvereine beziehungsweise die Dorfgemeinschaften. In Immendorf richtet der Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes ein Jaudusfeuer in der Sandgrube aus. Für Getränke ist nach Vereinsangaben gesorgt. Auch in Ebenried, Echsheim (Start gegen 21 Uhr am Sportplatz) und Handzell sind Jaudusfeuer geplant.

Rehling Auf dem Rathausplatz entzündet Pater Thomas gegen 21 Uhr nach dem Gottesdienst das Osterfeuer in Feuerschalen. Die Landjugend schenkt Getränke aus.

Schiltberg Im Ortsteil Allenberg wird an der Aichacher Straße in Richtung Untergriesbach (Aichach) am Ortsende auf der rechten Seite ein Feuer entzündet. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr.

In manchen Orten werden zum Jaudusfeuer Essen und Getränke ausgegeben

Die Veranstaltung findet alljährlich im Pfarrgarten statt. "Wir sind dankbar, dass wir das beim Pfarrer im Garten machen dürfen", so Wittmann. Es gibt Bratwurst- und Steaksemmeln, außerdem werden Getränke ausgeschenkt. Der Erlös kommt dem Verein zugute. Um ein paar Sitzgelegenheiten zu schaffen, werden kleine Pavillons aufgebaut.

Ein klassischer Jaudus findet im Aichacher Stadtteil Untergriesbach statt. Veranstalter sind hier die Griasbecka Gorillas im Nebel. Der Verein wurde vor vier Jahren gegründet. Einen Jaudus gab es aber auch schon früher. Seit 1997 seien – wenn auch mit Unterbrechungen – immer wieder Jaudusfeuer entzündet worden, sagt Florian Zinsmeister, Vorsitzender des Vereins. Gegen 20 Uhr soll es an diesem Samstag losgehen. Es gibt Bier, Bratwurst- und Steaksemmeln. "Dazu bauen wir ein kleines Zelt auf. Die Veranstaltung soll für jeden sein", sagt Zinsmeister. Im Feuer werde auch eine Puppe verbrannt – "ohne religiösen Hintergrund, sondern, weil's immer schon so war", so der Vereinsvorsitzende. Im Feuer landen übrigens auch die Christbäume, die die Aichacher Pfadfinder nach Weihnachten in der Stadt eingesammelt haben.

Begriff des Jaudusfeuers ist im Wittelsbacher Land stark verbreitet

Als Jaudusfeuer werden in Bayern die Feuer bezeichnet, die vielerorts sichtbar an Ostern die Nächte erleuchten. In manchen Ortschaften wird im Feuer eine Stroh- oder Holzpuppe verbrannt, die symbolisch Judas Ischariot darstellt und dem Feuer so seinen Namen gibt. Der Begriff des Jaudusfeuers ist insbesondere im Wittelsbacher Land verbreitet.

Zumeist sammeln die Dorfjugend oder Vereinsmitglieder in den Tagen und Wochen vor Ostern naturbelassenes Holz. Am Karsamstag wird der Jaudus nach Einbruch der Dunkelheit abgebrannt. Manchmal wird eigens eine Feuerwache eingerichtet, damit nicht etwa der Nachbarort sich einen Spaß erlaubt und den Jaudus vorzeitig anzündet.