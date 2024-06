Hochwasser im Kreis Aichach-Friedberg: 244 Menschen beantragen Soforthilfe

Zwei Wochen nach dem Hochwasser beantragen mehr und mehr Bürger Soforthilfe beim Landratsamt. Rund ein Drittel der Anträge ist bereits ausbezahlt.

Nach dem verheerenden Hochwasser vom ersten Juni-Wochenende im Landkreis Aichach-Friedberg treffen am Landratsamt in Aichach immer mehr Anträge auf Soforthilfe ein. Bis zum späten Montagvormittag waren es einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge 244 Anträge. 71 davon seien bereits ausbezahlt, neun seien abgelehnt worden. Der Rest sei in Bearbeitung.

Betroffene mit Grundwasserschäden können Hilfe aus Spendentopf erhalten

Vom Hochwasser Betroffene, die Grundwasserschäden an ihren Gebäuden haben und diese nicht durch eine Versicherung ersetzt bekommen, haben noch eine andere Möglichkeit: Sie können finanzielle Hilfe aus einem Spendentopf erhalten, den der Landkreis verwaltet. Hier liegt die Zahl der eingegangenen Anträge aktuell bei drei. Die Antragsfrist läuft hier noch knapp vier Wochen bis zum Freitag, 12. Juli. (AZ)

Lesen Sie dazu auch