Höhepunkt im Kirchenjahr: Das Osterfest hält die Pfarrer in Atem

Ostern bedeutet für die Pfarrer im Landkreis Aichach-Friedberg viel Arbeit. Vor allem in größeren Pfarreiengemeinschaften kann nicht in jeder Pfarrei ein Festgottesdienst oder eine Osternacht gefeiert werden.

Von Gerlinde Drexler

Ostern ist das wichtigste Fest im Kirchenjahr. Für die Pfarrer ist es nicht nur ein Höhepunkt, sondern bedeutet auch viel Arbeit. Innerhalb weniger Tage werden eine ganze Reihe von Gottesdiensten gefeiert. Um das Pensum zu schaffen, haben die meisten Pfarrer Unterstützung. Obwohl sie alle Hände voll zu tun haben, freuen sie sich auf die Ostertage.

Zehn Pfarreien gehören zur Pöttmeser Pfarreiengemeinschaft. In allen die Osternacht zu feiern, ist für Pfarrer Thomas Rein schon organisatorisch gar nicht möglich. Es sei ja ein relativ großes Gebiet, so der Pfarrer. Er ist deshalb froh, dass er während der Ostertage von Kaplan André Schneider und Priester Miroslav Cerny unterstützt wird. Mittlerweile habe es sich in der Pfarreiengemeinschaft eingespielt, dass nicht in jeder Pfarrei in der Nacht von Karsamstag auf den Ostersonntag das Hochfest der Auferstehung des Herrn gefeiert werde, so die Erfahrung von Pfarrer Rein.

