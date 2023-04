Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Jury kürt beim Vorlesewettbewerb zwei Landkreissiegerinnen

Plus Die Vorleserinnen machen der Jury beim Landkreisentscheid die Entscheidung schwer. Zwei Viertklässlerinnen führen am Ende mit der gleichen Punktzahl.

Von Gerlinde Drexler

Die Viertklässlerinnen, die im Finale des Vorlesewettbewerbs um den Landkreissieger stehen, machen es der Jury richtig schwer. Alle sechs schlagen sich in der Ludwig-Steub-Schule in Aichach sowohl mit einem bekannten als auch mit einem unbekannten Text gut. Zwei Mädchen sind am Ende punktgleich. Daher gibt es auch heuer wieder zwei Siegerinnen.

Die Gewinnerinnen des Landkreisentscheids sind Enya Lindermeir von der Grundschule Rehling und Lorena Meggle von der Grundschule Merching. Sie sind zwei von sechs Finalistinnen. "Ihr habt alle schon mehrmals gewonnen", sagt Martina Ritzel, die Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV). Denn alle sechs haben beim Vorlesewettbewerb in ihrer jeweiligen Klasse gewonnen, sind Schulsieger und beim Zwischenentscheid weitergekommen. Die Aufregung ist trotzdem auch im Finale noch groß.

