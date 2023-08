Aichach-Friedberg

Klimaforscher Latif: Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten

Plus Klimaforscher Mojib Latif kommt zu einer Veranstaltung ins Wittelsbacher Land. Der Klimawandel sei nicht aufzuhalten, sagt der Professor. Latif will dennoch Mut machen.

Von Christian Lichtenstern

Wer mit der Fernbedienung zappt und Mojib Latif in einer Nachrichtensendung oder Talkshowrunde sieht, der weiß in der Regel schon, bevor der Professor gefragt wird, worum es geht: Klimawandel! Der 68-Jährige ist seit Jahrzehnten das bekannteste Gesicht der deutschen Klimaforschung. Sachlich und ruhig, ohne jeden Alarmismus, aber mit aller Klarheit und Deutlichkeit erklärt er dann die Folgen der Klimaerwärmung, die Zunahme von Waldbränden, Dürren, Orkanen und Überschwemmungen und die Auswirkungen eines steigenden Meeresspiegels. Die verheerenden Unwetter in der Region am vergangenen Wochenende im Landkreis Aichach-Friedberg sind die schlimmen Vorboten dieser Entwicklung. Doch Latif analysiert, erklärt und warnt nicht nur. Er will Lösungen und Auswege aufzeigen, Menschen motivieren, zu handeln. Sein Lösungsansatz: „Klimaschutz muss Spaß machen.“

Bürgerforum Energie 1 / 5 Zurück Vorwärts Bürgerforum Der Wittelsbacher-Land-Verein veranstaltet zum Start der nächsten Förderphase des Leader-Programms ein Bürgerforum zu den Themen Energieversorgung und Klimaschutz.

Hauptvorträge Professor Mojib Latif, Meteorologe und Ozeanograf, und Professor Franz Josef Radermacher, Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler.

Termin Donnerstag, 7. September, 14 bis 18 Uhr, im Friedberger Schloss.

Karten Per E-Mail an info@wittelsbacherland-verein.de oder telefonisch unter der Nummer 08251/865050. Der Eintritt beträgt zehn Euro (frei für Vereinsmitglieder). (cli)



Wer Latif nicht nur im Fernsehen, sondern live erleben will, hat nächste Woche Gelegenheit dazu. Der Meteorologe und Ozeanograf ist zu Gast im Wittelsbacher Land. Er und Professor Franz Josef Radermacher, Experte für Globalisierungsgestaltung und nachhaltige Entwicklung, referieren am Donnerstag, 7. September, im Friedberger Schloss über die Folgen des Klimawandels und seine lokalen Auswirkungen. Der Termin steht schon lange fest. Knapp zwei Wochen nach dem Sturm mit Verletzten, enormen Sachschäden, Evakuierung eines Altenheims und Dauereinsätzen der Feuerwehren und Rettungskräfte besonders in Kissing, Mering und im Raum Friedberg könnte das Thema nicht aktueller sein und die Besetzung mit Experten nicht besser. Veranstalter des Vortragsnachmittags mit Podiumsdiskussion ist der Wittelsbacher-Land-Verein. Der ist auch die Lokale Aktionsgruppe (LAG) für die Umsetzung des Förderprogramms Leader der Europäischen Union (EU) im Landkreis Aichach-Friedberg. Insgesamt stehen jetzt weitere 1,8 Millionen Euro zur Unterstützung von Projekten im Landkreis Aichach-Friedberg bis ins Jahr 2027 zur Verfügung. Gefördert werden können auch Projekte für Energiewende, Umwelt- und Klimaschutz in der Region. Die Veranstaltung im Friedberger Schloss soll jetzt ein Anstoß für die Bürger vor Ort zu diesen Themen sein, um das Wittelsbacher Land nachhaltiger und attraktiver zu machen.

