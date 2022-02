Wittelsbacher Land gleicht Klinikdefizit von fast fünf Millionen aus

Plus Die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg fahren immer noch Millionen-Verluste ein. Das Defizit ist aber deutlich geringer, als vor einigen Jahren vorausgesagt wurde.

Die Pandemie bestimmt seit zwei Jahren die wirtschaftlichen Zahlen der Kliniken an der Paar. Durch das erste Corona-Jahr 2020 sind die beiden Krankenhäuser in Aichach und Friedberg vor allem durch staatliche Ausgleichszahlungen besser gekommen, als noch vor Ausbruch der Pandemie erwartet worden war. Der Verlust der Kliniken, den der Landkreis für seinen Eigenbetrieb jeweils im Folgejahr ausgleichen muss, lag bei 4,7 Millionen Euro und damit deutlich unter früheren Prognosen. Für 2021 muss das Wittelsbacher Land mit 4,85 Millionen Euro eine vergleichbare Summe zuschießen. Dieses Jahr sieht es besser aus.