Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Kompetent, aber altmodisch: So nehmen Bürger das Landratsamt wahr

Von Dominik Durner

Was gefällt Ihnen, was nicht? Das Landratsamt Aichach-Friedberg will die Verwaltung reformieren und befragt deshalb die Bürger. Die Ergebnisse sind nun ausgewertet.

Das Aichach-Friedberger Landratsamt will sich verändern – innen wie außen. Das alte "Blaue Palais" erhält derzeit eine Holzhybrid-Erweiterung, die Verwaltung stellt sich also baulich für die Zukunft auf. Doch nicht nur das: Um den Neubau auch mit einer modernen mitarbeiter- und bürgerfreundlichen Verwaltung zu füllen, stieß Landrat Klaus Metzger ( CSU) die Reform "LRA2025+" an. Dort konnten neben dem Verwaltungspersonal auch die Bürgerinnen und Bürger in Form einer Befragung Rückmeldung geben. Deren Fragebögen sind nun ausgewertet – wenn auch die Beteiligung zu wünschen übrig lässt. Fast 1300 Menschen nahmen teil, allerdings füllten nur 424 die Fragebögen komplett aus und waren für die Auswertung durch das Institut für Public Management (IPM) aus Ismaning bei München verwertbar. "Bei mehr 100.000 Einwohnern im Landkreis kommt mir das ganz schön wenig vor", merkte Kreisrat Florian Mayer (CSU) jüngst im Kreisausschuss an. Dennoch sei die Stichprobengröße repräsentativ, sagte IPM-Leiter Prof. Hans-Peter Mayer, der dem Gremium die Ergebnisse präsentierte: "Das Landratsamt kommt sehr gut weg, aber es gibt ganz konkrete Dinge, wo man ansetzen kann." Ergebnisse der Bürgerbefragung werden nun in Projektgruppe integriert Der Großteil der Befragten sieht das Landratsamt beziehungsweise die Kreisverwaltung als sympathisch, zuverlässig und kompetent. Rund die Hälfte aller Befragten ist etwa mit den Beratungsleistungen, dem Kundenservice und der Kommunikation zufrieden bis sehr zufrieden. "Das ist den Befragten auch am wichtigsten: eine kompetente und freundliche Beratung auf Augenhöhe sowie rasche Bearbeitung", sagte Mayer. Letzteres sei einer der negativen Punkte: Die Befragten empfinden die Kreisverwaltung als eher langsam, traditionell und altmodisch. Das hat auch mit der Digitalisierung der Verwaltung zu tun. "Die digitalen Angebote sind den meisten bekannt, viele wünschen sich aber einen Ausbau und eine umfassendere Digitalisierung", erklärte Mayer den Kreisrätinnen und -räten. So kennen knapp 75 Prozent der Befragten die Online-Angebote – Mayer: "Ein sehr guter Wert" –, 63 Prozent nutzen sie auch. Hauptgründe für Nicht-Nutzung sei laut Mayer, dass die Befragten die persönliche Kommunikation bevorzugen. Ein anderer Grund laut Mayer: "Die digitalen Angebote sind für einige zu umständlich oder kompliziert." Andere "Ratschläge" der Befragten drehten sich zudem um flexiblere Terminmöglichkeiten oder schnellere und einfachere Prozesse. Ergebnisse wie diese werden nun in die Projektgruppe "Bürgerservice" integriert und sukzessive abgearbeitet. Lesen Sie dazu auch Aichach-Friedberg Wie kann das Landratsamt besser werden? Bürgerbefragung ist beendet

