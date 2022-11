Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Kreis kauft flexible Feuerwehrfahrzeuge für verschiedene Gefahren

Plus Wechsellader sollen Container mit Ausrüstung für Katastrophenschutz transportieren – vom Chemieunfall bis zum Bahnunglück. Wo die Lastwagen stationiert werden.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Überschwemmungen im Ahrtal, Waldbrände in Brandenburg, Tornado in Affing, Zugunglück in Aichach - Naturkatastrophen, auch bedingt durch den Klimawandel, und große Unfälle ereignen sich nicht nur irgendwo weit weg, sondern auch vor unserer Haustüre. Die Feuerwehren löschen nicht nur Brände oder retten Menschen bei Unfällen, sie rücken auch bei Hochwasser in Aindling aus. Der Landkreis will die Wehren besser für die Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz ausrüsten. Der Kreisausschuss hat jetzt einem Beschaffungskonzept für die nächsten zehn Jahre zugestimmt. Insgesamt sollen dann an vier Standorten jeweils ein Wechselladerfahrzeug und insgesamt 14 Abrollcontainer mit spezieller Ausrüstung stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen