Aichach-Friedberg

Kreisbrandrat sieht Nachholbedarf beim Katastrophenschutz

Der Aichacher Christian Happach ist seit 2017 Kreisbrandrat im Landkreis Aichach-Friedberg. Am 20. Juni tritt der 51-Jährige zur Wiederwahl an.

Plus Christian Happach steht seit 2017 an der Spitze der Feuerwehren in Aichach-Friedberg. Demnächst tritt er zur Wiederwahl als Kreisbrandrat an. Wo er Handlungsbedarf sieht.

Von Nicole Simüller

Seit seiner Jugend ist Christian Happach bei der Feuerwehr. Bis heute ist der Aichacher ihr treu geblieben. Mehr noch: Er steht seit sechs Jahren als Kreisbrandrat an der Spitze der Feuerwehren im Wittelsbacher Land. Dieses Amt möchte er auch in den nächsten sechs Jahren ausüben. Am Dienstag, 20. Juni, tritt Happach zur Wiederwahl im Aichacher Kreisgut an.

2017 hatten ihn die Kommandanten zum Nachfolger von Ben Bockemühl gewählt. Schon in den Jahren zuvor hatte Happach zunehmend Verantwortung übernommen - zunächst als Kreisbrandmeister für die Wehren im Raum Schiltberg, ab 2012 als einer von drei Kreisbrandinspektoren für die Wehren im mittleren Bereich des Landkreises. Mitentscheiden zu können, Weichen zu stellen, mit Landkreis, Gemeinden und Feuerwehren in Kontakt zu sein - all das gefalle ihm an seinem Amt, sagt Happach.

