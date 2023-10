Landkreis Aichach-Friedberg sucht dringend Unterkünfte für Geflüchtete

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg sucht mit Hochdruck Unterkünfte für Geflüchtete. Er muss so viele Menschen unterbringen wie nie, darunter immer mehr unbegleitete Minderjährige.

Mehr als 2100 Geflüchtete leben derzeit im Landkreis Aichach-Friedberg, davon über 1900 in den dezentralen Unterkünften des Landkreises - so viele wie nie zuvor. Unter ihnen sind auch immer mehr unbegleitete Minderjährige. Sowohl für die jugendlichen als auch für die erwachsenen Geflüchteten sucht das Landratsamt aktuell dringend Unterkünfte. Denn die Zugangszahlen steigen weiter.

Das machten Simone Losinger, Sachgebietsleiterin der Ausländerbehörde am Landratsamt, sowie Elisabeth Leiderer vom Kreisjugendamt am Dienstag bei einem Pressegespräch deutlich. Bislang haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer einen Weg gefunden, die Menschen unterzubringen und zu betreuen. Doch das wird zunehmend schwieriger.