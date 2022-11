Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Landkreis präsentiert "ein starkes Stück Heimatgeschichte"

Die Kunstmühle Aichach, wie sie 1913 aussah, zeigt dieser Kupferstich auf Briefbogen. Ihr ist ein Beitrag im neuen Jahrbuch "Altbayern in Schwaben" gewidmet.

Plus Der 22. Band von "Altbayern in Schwaben" ist jetzt erschienen. Die Autoren sind begeistert von der Geschichte. So breit ist das Themenspektrum.

Von Erich Echter Artikel anhören Shape

Für Landrat Klaus Metzger ist es "ein starkes Stück Heimatgeschichte auf 234 Seiten": Band 22 des Jahrbuchs "Altbayern in Schwaben", das er nun der Öffentlichkeit präsentierte. Metzger betonte dabei, dass das Buch nur durch das Zusammenwirken von engagierten geschichtlich begeisterten Bürgern möglich gewesen sei. Es spiegle Kultur und Geschichte des Wittelsbacher Landes wider.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen