Aichach-Friedberg/Dasing

17:30 Uhr

Landrat zu Rechtsextremen-Treff: Teilnahme von AfD-Kreisrat ist ein Skandal

Über 4000 Menschen waren am Wochenende gegen Rechtsextremismus in Aichach sowie Friedberg auf die Straße gegangen. Im Fokus stand auch die AfD. Jetzt stellte sich heraus: Mitglieder der Partei hatten in Dasing an einem Treffen der rechtsextremen Szene teilgenommen.

Plus Die Veranstaltung der Identitären Bewegung in Dasing sorgt für Erschütterung im Wittelsbacher Land. Landrat Klaus Metzger spricht von "menschenverachtender Versammlung".

Landrat Klaus Metzger kommt sofort auf den Punkt: "Es ist ein Skandal, dass so etwas in unserem Wittelsbacher Land stattgefunden hat." Das Treffen der postfaschistischen Identitären Bewegung (IB) im Dasinger Bäckerwirt Anfang November, über das unsere Redaktion am Mittwoch exklusiv berichtet hat, schlägt deutschlandweit hohe Wellen und sorgt für Erschütterung vor Ort im Landkreis.

Zwei Wochen vor dem "Geheimtreffen" in Potsdam mit dem Neofaschisten Martin Sellner, ein führender Kopf der IB, kamen im Dasinger Saal unter anderem höchst umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete wie Daniel Halemba (Unterfranken) und Franz Schmid (Neu-Ulm) zusammen. Bei der Veranstaltung in der Ortsmitte, an der laut Hauptredner Sellner gut 60 Leute teilnahmen, wurde wie auch in Potsdam über das Thema "Remigration" gesprochen. Rechtsextreme meinen mit diesem Begriff letztlich die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. Seit Wochen gehen deswegen Millionen Menschen in Deutschland auf die Straßen und demonstrieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen