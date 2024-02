Aichach-Friedberg

Landrat Klaus Metzger braucht nur zwei Sätze für die AfD

Auf der Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Rathausplatz in Augsburg am Samstag hat Landrat Klaus Metzger eindeutig Stellung bezogen.

Plus Das Treffen der Rechtsextremen in Dasing mobilisiert viele Menschen. Die AfD im Landkreis Aichach-Friedberg versucht einen Gegenangriff, unter anderem gegen Metzger.

Von Christian Lichtenstern

Wie Klaus Metzger zu Rechtsextremisten und ihren Unterstützern steht, ist hinlänglich bekannt. Bei der Demo am Samstag auf dem Augsburger Rathausplatz hat es der CSU-Landrat des Wittelsbacher Landes vor 25.000 Menschen in zwei Sätzen auf den Punkt gebracht und auf den Rest seiner exakt zwei Minuten Redezeit verzichtet: "Wer AfD wählt, der wählt nicht Protest oder blau, sondern der wählt braun."

Am Montag im Sitzungssaal im Landratsamt in Aichach war das Publikum abzählbar. Bei den Zusammenkünften des Bauausschusses und später des Umweltausschusses des Kreistags ging Metzger nicht auf die vergangene Woche ein. Da war durch einen exklusiven Bericht unserer Redaktion bekannt geworden, dass Anfang November in Dasing ein Treffen der rechtsextremistischen Identitären Bewegung (IB) stattfand. Der Österreicher Martin Sellner, führender Kopf der postfaschistischen Gruppierung, war Hauptredner und hat dort über Remigration gesprochen. Dabei geht es im Sprachgebrauch der Rechtsextremen um die massenhafte Vertreibung von Menschen ausländischer Herkunft.

