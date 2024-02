Landratsamt will von Bürgern wissen, was es besser machen kann

Das Landratsamt Aichach-Friedberg startet eine Umfrage, wie es seinen Service verbessern kann. Sie soll Teil eines umfassenden Erneuerungsprozesses sein.

Wie kann das Landratsamt seinen Bürgerservice verbessern? Welche Angebote vermissen die Menschen? Dazu hat das Landratsamt eine Umfrage gestartet: Sie läuft bis Mittwoch, 6. März, unter anderem auf seiner Internetseite www.lra-aic-fdb.de und seinen Social-Media-Kanälen. Wer sich lieber auf klassischem Weg beteiligen möchte, kann einen der Fragebögen beantworten, die im Landratsamt und seinen Außenstellen ausliegen. Die Aktion ist Teil eines größeren Erneuerungsprozesses, in den sich auch die Belegschaft umfassend einbringt. Was für sie verbessert werden kann, ist das zweite große Thema des Erneuerungsprozesses.

Der Erweiterungsbau des Landratsamtes sei für Landrat Klaus Metzger der Auslöser gewesen, den Prozess "LRA2025+" anzustoßen, so Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes. Ziel sei, nicht nur punktuell Verbesserungen vorzunehmen, sondern die Themen Mitarbeiterzufriedenheit und Bürgerservice konzeptionell anzugehen: "Wir wollen, dass die Mitarbeiter sich möglichst wohlfühlen und der Bürgerservice klappt."

Sprecher des Landratsamtes in Aichach: "Müssen uns mal wieder erneuern"

25 Jahre ist es her, dass sich das Landratsamt zum letzten Mal so grundlegend auf den Prüfstand stellte. Die damalige "Verwaltungsreform" hätten alle Beteiligten "sehr positiv in Erinnerung", so Müller, der damals selbst dabei war. Das Personal sei enger zusammengerückt. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich das Landratsamt nun wieder – auch vor dem Hintergrund, dass aus dem Blauen Palais an der Münchener Straße zahlreiche Aufgabenbereiche aus Platzgründen in Außenstellen ausgelagert werden mussten. Müller: "Wir sind immer größer geworden. Es ist wichtig, dass wir die gute Atmosphäre beibehalten. Wir müssen uns mal wieder erneuern, modernisieren." Metzger habe nun einen guten Zeitpunkt gesehen, einen solchen Prozess anzustoßen und sich von innen heraus sowie räumlich anders und moderner aufzustellen.

Als externen Partner holte sich das Landratsamt das Institut für Public Management (IPM) in Ismaning bei München und dessen Leiter, Prof. Hans-Peter Mayer, ins Boot. In einem ersten Schritt fanden im Dezember und Januar 18 Workshops mit insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. "40 Prozent der Belegschaft haben sich beteiligt", sagt Müller. Es ging um Fragen wie: Was läuft gut oder schlecht am Landratsamt? Was ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger gut oder nicht gut? Was sollte das Landratsamt in fünf bis zehn Jahren auszeichnen?

Bürgerbefragung läuft über Fragebögen im Landratsamt sowie im Internet

Einen Überblick über die Ergebnisse gibt es noch nicht. Wo die Mitarbeiter Handlungsbedarf sehen, wird Ende Februar ausgewertet. Stellenbesetzungen, Personalführung und -wechsel, die Entwicklung der Führungskräfte und die Mitarbeiterzufriedenheit seien aber mehrfach Thema gewesen, weiß Müller. Ebenso die Parksituation oder die Internetseite.

Der nächste Schritt ist die aktuelle Bürgerbefragung: Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Eindrücke und Erfahrungen mit dem Landratsamt bewerten. Sei es auf Fragebögen, die im Landratsamt und den Außenstellen ausliegen, sei es an Terminals, die dort aufgestellt sind. Oder auf der Internetseite https://lra-aic-fdb.de/landratsamt-befragt-die-buerger/ beziehungsweise in den Social-Media-Kanälen des Amtes. Im Landratsamt hängen außerdem Plakate, auf denen QR-Codes Handynutzer direkt zur Umfrage führen.

Sprecher des Landratsamtes: "Wir hoffen auf ehrliche Rückmeldungen"

Die Beantwortung dauert etwa zehn bis 15 Minuten und umfasst Fragen wie: "Was ist Ihnen beim Besuch des Landratsamtes besonders wichtig?", "Welchen Rat möchten Sie uns mitgeben?", "Nutzen Sie digitale Angebote des Landratsamtes?" oder "Wie könnte das Landratsamt die Kommunikation von Informationen oder die Website verbessern?". Die Verantwortlichen interessieren sich auch dafür, wie es um das Image des Landratsamtes bestellt ist: ob es etwa als altmodisch oder modern, langsam oder schnell, analog oder digital wahrgenommen wird. Oder dafür, wie hilfreich, flexibel oder sympathisch Bürgerinnen und Bürger es erleben – oder eben auch nicht.

Müller sagt: "Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele mitmachen und ganz ehrlich über ihre Erfahrungen berichten, wo wir besser werden können. Wir hoffen auf offene und ehrliche Rückmeldungen – im Guten wie im Schlechten." Nach der Auswertung will das Landratsamt über die Ergebnisse informieren.

Projektgruppen erarbeiten, was sich künftig wie ändern soll

Zu den Themenfeldern, die sich in den Mitarbeiter-Workshops und bei der Bürgerbefragung herauskristallisieren, werden nach den Osterferien Projektgruppen gebildet. Sie erarbeiten unter Begleitung des IPM, was sich künftig wie ändern soll. Auch hier können und sollen sich Müller zufolge wieder Beschäftigte des Landratsamtes beteiligen.