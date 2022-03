Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

M-Eins, Boandl und Co: Clubs und Discos öffnen wieder ihre Türen

Plus Ab Freitag ist in Clubs und Diskotheken in Bayern nach einigen Monaten wieder Feiern angesagt – auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Diese Corona-Regeln gelten.

Von Lara Voelter

Von Freitag an dürfen Clubs und Diskotheken in Bayern wieder öffnen. Allerdings gilt zunächst die 2G-plus-Regel. Wer geimpft oder genesen ist, muss also zusätzlich entweder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test nachweisen oder eine Booster-Impfung haben. Die Maskenpflicht in Diskotheken und Clubs entfällt. Auch die Clubs und Discos im Landkreis Aichach-Friedberg werden ihre Türen für Partygänger wieder öffnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

