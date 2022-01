Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Missbrauchsfälle: Das wird hart für die Kirche im Kreis Aichach-Friedberg

Fehlverhalten in mehreren Fällen: Ein neues Gutachten belastet den emeritierten Papst Benedikt schwer.

Plus Was Mitglieder von Pfarrgemeinderäten und Seelsorger aus dem Wittelsbacher Land zu den Vorwürfen gegen Benedikt sagen und was sie für die Kirche befürchten.

Von Gerlinde Drexler

Die Ergebnisse der Missbrauchsstudie werfen einen Schatten auf das Lebenswerk des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Und nicht nur darauf. Auch die Kirche selbst als Institution werde mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen haben, glauben Mitglieder von Pfarrgemeinderäten und Pfarrer im Wittelsbacher Land.

