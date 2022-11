Aichach-Friedberg

Mit Plan gegen das Chaos: Vorbereitungen auf einen Blackout laufen

Plus Wenn der Strom ausfällt, wirkt sich das auf fast jeden Lebensbereich aus. Der Landkreis Aichach-Friedberg erarbeitet deshalb einen Plan, was dann zu tun ist.

Bezahlungen nur noch in bar, Menschen, die in Aufzügen steckenbleiben, überlastete Mobilfunknetze, Plünderungen in Supermärkten - das Szenario eines europaweiten und tagelang andauernden Stromausfalls, das der Autor Marc Elsberg in seinem Roman Blackout beschreibt, ist dramatisch. Am Ende handelt es sich um Fiktion, doch der Roman wirft auch ein Schlaglicht darauf, wie sehr unsere Gesellschaft inzwischen von Strom abhängig ist. Damit es bei einem Stromausfall nicht zu ähnlichen Szenen wie in dem Buch kommt, bereitet sich der Landkreis Aichach-Friedberg auf diese Situation vor: Was tun, wenn ein sogenannter Blackout kommt?

