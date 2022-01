Neues Kochbuch: So gut schmeckt's im Wittelsbacher Land

Plus Die Friedberger Ernährungsberaterin Barbara Straub und Judith Heckmaier haben ein Kochbuch fürs Wittelsbacher Land entwickelt. Wie die Idee entstanden ist.

Der Verein Wittelsbacher Land hat ein Kochbuch herausgegeben. Die Idee dazu hatte die Friedberger Ernährungsberaterin Barbara Straub. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Judith Heckmaier bringt die 55-Jährige mit dem Projekt "Na(h) gut" ein gesundes Bewusstsein in Schulen und Kindergärten. Im Interview erzählt sie unter anderem, wie die Idee zu diesem Kochbuch entstanden ist, worauf bei der Gestaltung besonders geachtet wurde und wo man es kaufen kann.