Neues Zuckerguss-Magazin: Aichacherin backt Quarkstollen mit Hibiskusblüten

In der Winterausgabe des Zuckerguss-Magazins verraten unsere Leserinnen und Leser auf 84 Seiten beliebte Rezepte. Was Naschkatzen darin alles erwartet.

Mit Plätzchen, Lebkuchen, Torten und Kuchen lassen sich viele Menschen die Adventszeit besonders gerne versüßen. Im neuen Zuckerguss-Magazin gibt es auf 84 Seiten beliebte Rezepte unserer Leserinnen und Leser dazu. Mit dabei ist auch die erfahrene Zuckerbäckerin und Köchin Petra Magg aus Aichach.

Magg ist hauswirtschaftliche Meisterin und hat eine Ausbildung zur Köchin absolviert. Sie war bereits mehrmals in den Magazinen unserer Zeitung, Zuckerguss und "Schwaben kocht", vertreten. Die zweifache Mutter gibt ihr Wissen auch als Dozentin an der Volkshochschule Aichach-Friedberg weiter. Diesmal verführt sie die Leserinnen und Leser mit einem weihnachtlich gefüllten Quarkstollen mit Rum, Marzipan und Hibiskusblüten. Das genaue Rezept dieses neu interpretierten Klassikers verrät das Zuckerguss-Magazin.

Rezepte aus Thierhaupten und Ehekirchen im Zuckerguss-Magazin

Auch in den Nachbarlandkreisen Augsburg und Neuburg-Schrobenhausen wird in der Vorweihnachtszeit fleißig gebacken. So steuert Gerlinde Raba aus Ehekirchen ein Rezept für Mandelkränzchen bei. Hedwig Weixler aus Thierhaupten hat für alle Naschkatzen Walnuss-Bällchen im Angebot und Stefanie Ehinger aus Meitingen Nougat-Baiser-Cups. Weitere Verlockungen tragen den Namen: Schneehäuschen-Cookies, Devil's Food Cake oder Mohnblumen.

Auch vegane Rezepte und Bastelideen gibt es im neuen Zuckerguss-Magazin. (mit ivw)

